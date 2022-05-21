Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук и Кристина женились в конце 2020 года. Красотка сразу стала довольно популярным блогером в Инстаграм, где делится многим интересным. В этот раз Кристина решила показать, как собиралась на прогулку с Владимиром по Киеву.
"Мы такие красивые, за 5 минут до...", - написала Кристина перед выходом на улицу.
А на втором сторис уже можно увидеть пару, которая бежит, чтобы спрятаться от дождя.
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"Реальности, мы только собрались сегодня прогуляться городом нашим любимым", - написала Кристина, жалуясь на дождь.
"Но у погоды снова свои планы... И что делать? Сначала поедем на рабочую встречу Вовы, а потом уже дочь закончиться?", - написала Кристина.
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