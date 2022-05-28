Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость в 2020 году женился на красотке Кристине и осенью пара отпразднует вторую годовщину свадьбы. После 24 февраля Владимир отправился защищать Украину, а Кристина занялась благотворительностью, помогая украинцам. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда позволила заглянуть к себе в душ, поделившись видео в своем сторис.

"Всем привет, я тут", - написала Кристина, показывая, как моет голову.

"Почему я пропала? Два дня назад я очень плохо спала, очень переживала, и немножко морально была истощена. Но я не стесняюсь этого, что настроение сейчас волнами, и когда нужен отдых - беру паузу для восстановления", - написала Кристина.

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