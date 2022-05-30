Співачка Оля Цибульська, кума соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми, чесно зізналася, скільки їй років.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка і кума соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми. Також знаменитість веде одну з програм на музичному каналі разом з Віталієм Козловським. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу вирішила відповісти на питання фанатів.

Днями Цибульська зізналася, що зі своїм коханим вже протягом 21 року. Ця інформація відразу розбурхала українців і вони зацікавилися, а скільки Оле років.

"Скільки вам років, що з коханим 21 рік, я думала, що вам 25...",- написав фанат.

"Доброго ранку, ну якби мені 21, А синові моєму сім, то я повинна була народити в 13. Мені 36", - сказала Оля.

Зірка опублікувала кадри, де вона в мереживах лежить в ліжку, а потім з'явилася і голова сина Нестора.

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