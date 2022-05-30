Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда также ведет одно из шоу на музыкальном канале вместе с Виталием Козловским. У Оли есть муж, которого она скрывает, и семилетний сын Нестор. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Оля решила показать, как ей удалось занять на два часа Нестора. Как можно заметить, сын Цибульской игрался с игрушкой.
"Боже, береги изобретателей трансформера. Нестор второй час тихонько играется", - написала Оля под публикацией.
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После этого Оля Цибульская поделилась кадром, где держиться ногой за руку.
"Сегодня 21 год вместе. И 5 часов в дороге", - написала Оля.
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