Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и ведущая одного из шоу на музыкальном канале вместе с Виталием Козловским. Также Оля является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз певица решила покритиковать украинцев.

Как оказалось, на украинском ютубе в трендах была песня Филиппа Киркорова.

"Мы собираемся на выступления, я увидела сторис Тараса и меня... Тарас написал накрыло, а меня разорвало на части. По сей день в украинских трендах на 12-й позиции Асти, которая молчит о войне и дерьмо-Киркоров. И это слушают наши украинцы. Что должно еще упасть на голову, чтобы дошло, просто объясните. Я попробую объяснить без эмоций. Дело не в том, что "О, Боже, почему вы не слушаете Олю Цибульскую". Есть тысячи украинских артистов с крутой украинской музыкой. Даже если вам не нравится украинская музыка, вы можете слушать Эда Ширана, Бейонсе, Шакиру... Кого угодно, международных звезд мировых очень много, классных. И там точно вы найдете что-то для себя. Просто эти деньги, которые пропутинские звезды (Оля заменила в слове звезды первую букву на "П", - прим. ред.) я по другому их не могу назвать, получают за прослушивание их музыки, в данной ситуации из Украины. С этих денег они платят налоги в бюджет россии. И из этих налогов платят зарплаты тем, кто приходит и убивает людей", - сказала Оля.

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