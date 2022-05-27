Как пишет Politeka.net, Ольга Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Также артистка вела шоу вместе с Виталием Козловским на одном из музыкальных каналов. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решила поговорить об идеальных мужчинах.

"Пришла мысль. Хочу с вами поделиться. До полномасштабной войны большинство девчат молодых/юных (я уже давно не молодая и не юная) был такой идеальный портрет мужчины. Это тот, которого ты нагуглила в Форбс, а потом нашла в Инста. И он тебя украл у всего мира и как поет Монатик: "Кружит". Да? А с приходом войны мне кажется, что ценности поменялись", - отметила Цибульская.

"Жаль, что такой ценой к нам доходит. Те, что человеческое и действительно ценное пришло в голову вместе с бедой. Но я очень довольна, что женское счастье у молодежи теперь не меряется айфонами", - написала Ольга.

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская дала важный совет украинцам

А еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская впечатлила видом с платочком

Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская рассказала, как лечит мужа, повеселив украинцев