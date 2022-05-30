Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін - відомий український музикант. Знаменитість у 2009 році одружився на актрисі Сніжані. У неї був син від минулих відносин Артур, а також дружина Сергія народила йому двох дітей - дочку Веселину і сина Єлисея. Зараз Сніжана разом з дітьми і Сергієм їздить по Європі, де Бабкін дає концерти на підтримку України. Не забуває актриса і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото, яке Сніжана опублікувала, можна побачити Сергія і Артура. Вони разом йшли по дорозі, коли їх Сніжана зняла зі спіти. У Сергія була в руці валіза і пакет, а Артур ніс гітару.
"Мої кохані", - написала Сніжана під фото і тегнула Артура і Сергія Бабкіних.
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