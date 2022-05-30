Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін - відомий український музикант. Знаменитість у 2009 році одружився на актрисі Сніжані. У неї був син від минулих відносин Артур, а також дружина Сергія народила йому двох дітей - дочку Веселину і сина Єлисея. Зараз Сніжана разом з дітьми і Сергієм їздить по Європі, де Бабкін дає концерти на підтримку України. Не забуває актриса і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото, яке Сніжана опублікувала, можна побачити Сергія і Артура. Вони разом йшли по дорозі, коли їх Сніжана зняла зі спіти. У Сергія була в руці валіза і пакет, а Артур ніс гітару.

"Мої кохані", - написала Сніжана під фото і тегнула Артура і Сергія Бабкіних.

Нагадаємо, дружина Бабкіна розповіла про труднощі, з якими зіткнулася за кордоном

А ще Politeka повідомляла, що дружина Сергія Бабкіна отримала тривожні новини з Харкова, де у них будинок

Також Politeka писала, що Сніжана Бабкіна показала, що робить її чоловік за кордоном



