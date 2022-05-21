Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана часто делится с поклонниками яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила в соцсети милое фото с детьми, а в подписи к нему рассказала о годовщине, о которой они с мужем в этом году просто забыли из-за войны.

На снимке можно увидеть Снежану на прогулке с тремя детьми, собакой и, видимо, ее мамой. Все семейство угощается мороженным, заботливая мама распаковывает мороженное самому младшему сыну Елисею. Они выглядят беззаботно и легко.

В подписи к фотографии Бабкина написала: "11 мая было 14 лет со дня нашего венчания. Годовщина, о которой мы вспомнили только сегодня. Такое с нами впервые! Как и многое другое сейчас с нами происходит впервые. В моей новогодней игрушке с желаниями (многие знают мою традицию) было написано 2 очень желанных Желания. Примерно они звучали так: -большое путешествие с детьми в Европу; - тур по Европе и США @babkin_official. Хочешь? Получай. Не важно при каких обстоятельствах, но Желания исполнились. Каждый день мы пьём чай, кофе, воду, шампанское "За Победу". Сегодня у меня будет 3 "дзынь": С Годовщиной! За исполнившиеся Желания! За Нашу Победу!".

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