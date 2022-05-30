Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант. Знаменитость в 2009 году женился на актрисе Снежане. У нее был сын от прошлых отношений Артур, а также супруга Сергея родила ему двоих детей - дочь Веселину и сына Елисея. Сейчас Снежана вместе с детьми и Сергеем ездит по Европе, где Бабкин дает концерты на поддержку Украины. Не забывает актриса и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото, которое Снежана опубликовала, можно увидеть Сергея и Артура. Они вместе шли по дороге, когда их Снежана сняла со спиты. У Сергея был в руке чемодан и пакет, а Артур нес гитару.

"Мои любимые", - написала Снежана под фото и тэгнула Артура и Сергея Бабкиных.

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