Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис милое фото с любимым мужем и рассказала, что они собираются на благотворительный концерт.
На фотографии Сергей и Снежана позируют по дороге в общественном транспорте, толи метро, то ли электричка. Они оба в черных нарядах и с медицинскими масками на лицах. Судя по отметке, снимок был сделан в пять часов утра, так что звездное семейство выглядит соответственно.
В подписи к сторис Снежана рассказала, что они с мужем едут в Вильнюс, где Сергей Бабкин будет давать благотворительный концерт.
"Выехали в Вильнюс. До встречи сегодня вечером на благотворительном концерте СБ", - написала Снежана Бабкина.
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