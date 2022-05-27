Жена известного музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая вместе с мужем и детьми выехала з границу с началом войны в Украине, часто рассказывает поклонникам об их жизни на своей странице в Instagram. Так, в этот раз жена артиста поделилась своими переживаниями, как они с семьей три месяца проводят в дороге.

Снежана опубликовала в микроблоге милое фото с Сергеем, на котором они запечатлены в автомобиле. Оба в черных нарядах и оба с грустными лицами. По словам Снежаны, у нее было так много планов и идей, но все испортила война.

"3 месяца в дороге. Даже если мы не на концертах, а в своём временном доме с детьми, то мы всё равно в дороге. В дороге ДОМОЙ. Мысленно. Приближаем эту, самую желанную, дорогу каждым своим действием. Это трудный путь. И у каждого он свой. И мы движемся, превозмогая боль, переживания, страхи, неудачи, ненависть. Важно отслеживать всё то, что сейчас происходит с каждым из нас. Куда Бог, Вселенная, нас ведёт. Что им от нас нужно. Какие экзамены нам надо сдать", - написала Бабкина.

И подытожила свой пост риторическим вопросом-обращением к поклонникам: "Вы представляете, какими сильными мы станем, когда пройдём все эти испытания?".

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