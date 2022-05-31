Як пише Politeka.net, Софія Ротару - знаменита співачка України, яка має єдиного сина - Руслана Євдокименка. У нього є красуня-дружина, яка народила йому сина Анатолія і дочку Соню. Внучка Ротару вже довгий час живе в Нью-Йорку, США, де вчиться і будує кар'єру моделі.
А нещодавно Соня зізналася, що їй довелося покинути Нью-Йорк і переїхати в Лос-Анджелес, але всього на літні канікули, адже їй запропонували роботу. І сьогодні, 30 травня, Соні виповнилося 21 рік. Софія Ротару не залишила цю дату без уваги, тому опублікувала привітання в своєму профілі Instagram.
Національна легенда України опублікувала фотографію Соні, де вона у великому капелюшку, а також у білому вбранні.
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"З Днем народження, Сонечка", - лаконічно привітала бабуся і тьогнула свою внучку.
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