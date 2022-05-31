Як пише Politeka.net, Софія Ротару - знаменита співачка України, яка має єдиного сина - Руслана Євдокименка. У нього є красуня-дружина, яка народила йому сина Анатолія і дочку Соню. Внучка Ротару вже довгий час живе в Нью-Йорку, США, де вчиться і будує кар'єру моделі.

А нещодавно Соня зізналася, що їй довелося покинути Нью-Йорк і переїхати в Лос-Анджелес, але всього на літні канікули, адже їй запропонували роботу. І сьогодні, 30 травня, Соні виповнилося 21 рік. Софія Ротару не залишила цю дату без уваги, тому опублікувала привітання в своєму профілі Instagram.

Національна легенда України опублікувала фотографію Соні, де вона у великому капелюшку, а також у білому вбранні.

"З Днем народження, Сонечка", - лаконічно привітала бабуся і тьогнула свою внучку.

Нагадаємо, єдиний син Ротару виставив сміливе фото дочки-красуні: як зараз виглядає внучка співачки

А ще Politeka повідомляла, що внучці Ротару довелося покинути Нью-Йорк, стала відома причина

Також Politeka писала, що внучка Ротару хвалилася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом міні-купальнику