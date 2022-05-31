Национальная легенда Украины София Ротару обратилась к своей внучке, которой пришлось покинуть Нью-Йорк.

Как пишет Politeka.net, София Ротару - знаменитая певица Украины, которая имеет единственного сына - Руслана Евдокименко. У него есть красотка-жена, которая родила ему сына Анатолия и дочь Соню. Внучка Ротару уже долгое время живет в Нью-Йорке, США, где учится и строит карьеру модели.

А недавно Соня призналась, что ей пришлось покинуть Нью-Йорк и переехать в Лос-Анджелес, но всего на летние каникулы, ведь ей предложили работу. И сегодня, 30 мая, Соне исполнилось 21 год. София Ротару не оставила эту дату без внимания, поэтому опубликовала поздравление в своем профиле Инстаграм.

Национальная легенда Украины опубликовала фотографию Сони, где она в большой шляпке, а также в белом наряде.

"С Днем рождения, Сонечка", - лаконично поздравила бабушка и тэгнула свою внучку.

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