Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала эффектную фигурку, сделав селфи в своей спальне с утра.

Как пишет Politeka.net, София Ротару - знаменитая советская и украинская певица, получившая недавно звание Национальной легенды Украины. У звезды есть единственный сын - Руслан Евдокименко. А Соня младшая дочь Руслана, которая живет и учится, а также делает первые шаги в модельной карьере, в Нью-Йорке, США. У красотки уже есть жених-миллионер, который попал в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Евдокименко поделилась постельным фото.

На кадре Соня была в шортиках и топике. Звезда стояла перед зеркалом, сделав утреннее селфи.

"Доброе утро", - написала красотка на стори.

До этого Соня делилась кадрами тренировки. Звезда сделала несколько упражнений на гимнастическом коврике.

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