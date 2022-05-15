Как пишет Politeka.net, София Ротару - знаменитая советская и украинская певица, получившая недавно звание Национальной легенды Украины. У звезды есть единственный сын - Руслан Евдокименко. А Соня младшая дочь Руслана, которая живет и учится, а также делает первые шаги в модельной карьере, в Нью-Йорке, США. У красотки уже есть жених-миллионер, который попал в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Евдокименко поделилась постельным фото.
На кадре Соня была в шортиках и топике. Звезда стояла перед зеркалом, сделав утреннее селфи.
"Доброе утро", - написала красотка на стори.
До этого Соня делилась кадрами тренировки. Звезда сделала несколько упражнений на гимнастическом коврике.
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