Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко рассказала, почему ей пришлось переехать из Нью-Йорка, где она жила некоторое время.

Как пишет Politeka.net, София Ротару - успешная украинская певица, получившая звание Национальной легенды Украины. У звезды есть единственный сын Руслан, у которого родились два ребенка - Соня и Анатолий. Соня живет в Нью-Йорке, где учится и делает первые шаги в модельной карьере. Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"В каком городе ты живешь?", - написал фанат.

"На лето переехала по работе в Лос Анджелес, Калифорния", - написала в ответе Соня.

"Как насчет украинского языка? Общаешься?", - спросил еще один фанат.

"Конечно", - ответила Соня и добавила смайлики желтого и синего сердечка.

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