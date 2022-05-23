Как пишет Politeka.net, София Ротару - успешная украинская певица, получившая звание Национальной легенды Украины. У звезды есть единственный сын Руслан, у которого родились два ребенка - Соня и Анатолий. Соня живет в Нью-Йорке, где учится и делает первые шаги в модельной карьере. Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.
"В каком городе ты живешь?", - написал фанат.
"На лето переехала по работе в Лос Анджелес, Калифорния", - написала в ответе Соня.
"Как насчет украинского языка? Общаешься?", - спросил еще один фанат.
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"Конечно", - ответила Соня и добавила смайлики желтого и синего сердечка.
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