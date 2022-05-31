Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Владимиров Дантесом, припинила розповідати про особисте життя і намагається не розкривати плани на майбутнє. Проте, виконавиця любить розповідати про минуле і з трепетом згадує про те, як жила в Києві.

Цього разу артистка вирішила показати добірку кадрів з Києва, за яким сумує. Як відомо, Надя виїхала з країни під час вторгнення рф і не поверталася додому, до того ж у них з ДАнтесом один будинок на двох, а пара розійшлася всього кілька місяців тому.

Леся Нікітюк та інші колеги виконавиці також підтримали пост, адже багато з них давно не бачили свого будинку:

"❤️😭 Love ❤️; неймовірно красива 😍; We love Kiev and you❤️🇺 🇦; слава нашому місту істрані❤️; день міста тепер інший, нескорене місто; стояло, стоїть і стоятиме!; яка ж ти красива; четверте і п'яте фото - просто любов; Надя, ти на тлі Києва виглядаєш неймовірно красиво🥺♥️!!!; Найкрасивіше місто в Україні😍 🇺 🇦».

Також Надя зібрала самі незвичайні знімки, які раніше не показувала фанатам. Тут її можна побачити в різних модних образах, і в різних локаціях. Як завжди, красуня виглядає стильною і усміхненою.

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