Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно развелась с мужем Владимиров Дантесом, прекратила рассказывать о личной жизни и старается не раскрывать планы на будущее. Тем не менее, исполнительница любит рассказывать о прошлом и с трепетом вспоминает о том, как жила в Киеве.

В этот раз артистка решила показать подборку кадров из Киева, по которому тоскует. Как известно, Надя выехала из страны во время вторжения рф и не возвращалась домой, к тому же у них с ДАнтесом один дом на двоих, а пара разошлась всего несколько месяцев назад.

Леся Никитюк и другие коллеги исполнительницы также поддержали пост, ведь многие из них давно не видели своего дома:

«❤️😭 Love ❤️; невероятно красивая 😍; We love Kiev and you❤️🇺🇦; слава нашему городу истране❤️; день города теперь другой, непокоренный город; стоял, стоит и будет стоять!; какая же ты красивая; четвертое и пятое фото – просто любовь; Надя, ты на фоне Киева выглядишь невероятно красиво🥺♥️!!!; Самый красивый город в Украине😍🇺🇦».

Также Надя собрала самые необычные снимки, которые ранее не показывала фанатам. Здесь ее можно увидеть в разных модных образах, и в разных локациях. Как всегда, красотка выглядит стильной и улыбчивой.

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