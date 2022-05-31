Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною співачкою, героїнею другого сезону шоу" Холостячка " і активно веде соціальні мережі, спілкуючись з шанувальниками. Також Огневич любить розповідати про своє життя і минулому.

Цього разу артистка розповіла, як навчалася в улюбленому закладі – Київській муніципальній академії музики ім. Р. М. Глієра.

"Ох, ми і дивували тоді)) я чотири роки жила в гуртожитку, повному творчих людей! У нас все було спільне, тому вранці в душовій (загального користування) можна було зустріти Скрипаля або акордеоніста, який готувався до уроку 😅 просто класів на всіх не вистачало і тому інструменталісти окупували ці місця 😆 ... їжа, причому тільки що приготована, з любов'ю! Особливим попитом користувалися смажена картопля і котлетки 🤤 🍗 » - згадує Злата.

Вона розповіла, що у неї і одногрупників тоді був Червоний зал, перед дверима якого всі дуже хвилювалися.

"І я зараз про студентів там, які слухають кожну твою ноту, інтонацію, ретельно аналізують виступ і потім дають свої оцінки, в кулуарах".

Також Злато вирішила відповісти на кілька цікавих питань шанувальників, а також супроводила пости спеціальними кадрами. Як виявилося, Огневич не відмовиться від екстриму і любить добре провести час.

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