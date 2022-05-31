Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной певицей, героиней второго сезона шоу "Холостячка" и активно ведет социальные сети, общаясь с поклонниками. Также Огневич любит рассказывать о своей жизни и прошлом.
В этот раз артистка рассказала, как обучалась в любимом заведении – Киевской муниципальной академии музыки им. Р.М. Глиера.
«Ох, мы и чудали тогда )) Я четыре года жила в общежитии, полном творческих людей! У нас все было общее, поэтому утром в душевой (общего пользования) можно было встретить скрипача или аккордеониста, который готовился к уроку 😅 Просто классов на всех не хватало и потому инструменталисты оккупировали эти места 😆 … еда, причем только что приготовленная, с любовью! Особым спросом пользовались жареный картофель и котлетки 🤤🍗» - вспоминает Злата.
Она рассказала, что у нее и одногруппников тогда был красный зал, перед дверью которого все очень волновались.
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«И я сейчас о студентах там, которые слушают каждую твою ноту, интонацию, тщательно анализируют выступление и потом дают свои оценки, в кулуарах».
Также Злата решила ответить на несколько интересных вопросов поклонников, а также сопроводила посты специальными кадрами. Как оказалось, Огневич не откажется от экстрима и любит хорошо провести время.
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