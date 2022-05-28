Как пишет Politeka.net, об этом популярная певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» рассказала в своем Инстаграм.
Так, Огневич призналась, что неадекватный мужчина, который до этого многие годы преследовал ее, до сих пор находится на свободе и продолжает ее запугивать.
Звезда поделилась скриншотом сообщений, которые получает от сталкера.
«Зачем ты так делаешь? Ок, будем ждать суд. Дура. Теряйся дура. Ты попортила мою жизнью. Посмотрим. Скоро встретимся в суде!», - пишет Злате ее преследователь.
«Вот одни из его сообщений. Увидите, что он где-то работает – требуйте увольнения. Он больной», - написала Огневич в ответ на вопрос, не посадили ли мужчину.
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Ранее Огневич призналась, что уже несколько лет ее преследует агрессивный мужчина по имени Вадим Лебедь. Звезда раскрыла, что он неоднократно угрожал ей и ее отцу, однако полиция ничего не делала в ответ на их жалобы. Этой зимой дело получило широкую огласку и правоохранители пообещали провести более тщательную проверку.
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