Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и звезда проектов "Холостяк" и "Холостячка". Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Решетник решил рассказать о новом проекте, который будет запущен на украинском телевидении.

"Уже завтра премьера моего нового проекта!

"Как ты? С Григорием Решетником", - написал Григорий.

Фанаты посмотрели ролик почти 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Жду", "Ждем конечно! Новое всегда хорошо. А Холостяк когда ждать?", "Поздравляем с премьерой", "Ждем с нетерпением!", "С нетерпением жду премьеры", "Уже с нетерпением жду. Думаю, что будет очень интересно", "Желаю вам удачи, терпения и еще раз терпения и всегда поддерживайте друг друга, счастья и любви вам. От всего сердца и с любовью к вам".

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