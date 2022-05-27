Разрушенные помещения и сожженные авто украинцев – вот это и есть "русский мир", который принесли в мирную Украину убийцы из рф.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица, бывшая участница шоу "Холостячка" Злата Огневич сейчас занимается волонтерством и устраивает благотворительные концерты. Певица призналась, что привезла с воонтерами гуманитарку в Бородянский район Киевской области и увидела разрушения, которые оставили после себя рашисты.

Улицы когда-то цветущего населенного пункта были разрушены, сожжены дома и много уничтоженной инфраструктуры. На кадрах, показанных Златой Огневич, видны разрушенные и обстрелянные дома гражданских жителей, которые беспощадно уничтожали российские убийцы.

"Это был чей-то дом... чья-то жизнь... и мечты... Все, что осталось у людей - это жизнь. Теперь все начинать сначала", - написала Злата Огневич.

Разрушенные помещения и сожженные авто украинцев – вот это и есть "русский мир", который принесли в мирную Украину убийцы из рф. Что еще раз показано на кадрах, которые сделала Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич впечатлила новым образом на прогулке.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич в узких лосинах впечатлила шпагатом на высоте, фото.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич поразила кадрами со своего выступления для помощи ВСУ.