Артистка вибрала досить яскравий образ в мінімалістичному стилі.

Популярна артистка Тіна Кароль продовжує дивувати образами під час своїх концертів, а також підтримує не тільки біженців і своїх шанувальників, а й українських дизайнерів. Найчастіше артистка для виступів на благодійних концертах підбирає класичні сукні з одним акцентом.

Цього разу Тіна Кароль заспівала пісню "Вільна" в ефірі благодійного телемарафону, артистка виступила в Берліні на благодійному концерті Save Ukraine.

На сцену зірка вийшла в кутюрній сукні від українського бренду Lever Couture, створеної Лесею Верлінг'єрі. Біле вбрання складалося з струмує плісированої тканини, мав довгий шлейф і накидку.

Примітно, даний бренд дуже популярний серед знаменитостей, а Дженніфер Лопес в такій же сукні раніше виступала на сцені під час гучного концерту.

Також ми писали, в останню п'ятницю весни останні дзвони традиційно відбуваються в Україні. Цього року 27 травня. Для всіх студентів це свято стало іншим-без лінійки, без форми і без однокласників.