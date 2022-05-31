Популярна артистка Тіна Кароль продовжує дивувати образами під час своїх концертів, а також підтримує не тільки біженців і своїх шанувальників, а й українських дизайнерів. Найчастіше артистка для виступів на благодійних концертах підбирає класичні сукні з одним акцентом.
Цього разу Тіна Кароль заспівала пісню "Вільна" в ефірі благодійного телемарафону, артистка виступила в Берліні на благодійному концерті Save Ukraine.
На сцену зірка вийшла в кутюрній сукні від українського бренду Lever Couture, створеної Лесею Верлінг'єрі. Біле вбрання складалося з струмує плісированої тканини, мав довгий шлейф і накидку.
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Примітно, даний бренд дуже популярний серед знаменитостей, а Дженніфер Лопес в такій же сукні раніше виступала на сцені під час гучного концерту.
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Нагадавши, Кароль у вишиванці підкорила зворушливими кадрами з Харківським "світським левом".
Як повідомляла Politeka, Кароль після концерту виплеснула все наболіле на фанатів.
Також Politeka писала, що Кароль розповіла, яке майбутнє чекає країну і українців.