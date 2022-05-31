Популярная артистка Тина Кароль продолжает удивлять образами во время своих концертов, а также поддерживает не только беженцев и своих поклонников, но и украинских дизайнеров. Чаще всего артистка для выступлений на благотворительных концертах подбирает классические платья с одним акцентом.
В этот раз Тина Кароль спела песню "Вільна" в эфире благотворительного телемарафона, артистка выступила в Берлине на благотворительном концерте Save Ukraine.
На сцену звезда вышла в кутюрном платье от украинского бренда Lever Couture, созданного Лесей Верлингьери. Белый наряд состоял из струящейся плиссированной ткани, имел длинный шлейф и накидку.
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Примечательно, данный бренд очень популярен среди знаменитостей, а Дженнифер Лопес в таком же платье ранее выступала на сцене во время громкого концерта.
Также мы писали, в последнюю пятницу весны последние колокола традиционно происходят в Украине. В этом году 27 мая. Для всех студентов этот праздник стал другим - без линейки, без формы и без одноклассников.
Напомним, Кароль в вышиванке покорила умилительными кадрами с Харьковским "светским львом".
Как сообщала Politeka, Кароль после концерта выплеснула все наболевшее на фанатов.
Также Politeka писала, что Кароль рассказала, какое будущее ждет страну и украинцев.