Популярная артистка Тина Кароль продолжает удивлять образами во время своих концертов, а также поддерживает не только беженцев и своих поклонников, но и украинских дизайнеров. Чаще всего артистка для выступлений на благотворительных концертах подбирает классические платья с одним акцентом.

В этот раз Тина Кароль спела песню "Вільна" в эфире благотворительного телемарафона, артистка выступила в Берлине на благотворительном концерте Save Ukraine.

На сцену звезда вышла в кутюрном платье от украинского бренда Lever Couture, созданного Лесей Верлингьери. Белый наряд состоял из струящейся плиссированной ткани, имел длинный шлейф и накидку.

Популярные статьи сейчас

Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"

"Память про Вадима будет вечной": в боях за Украину оборвалась жизнь выдающегося днепрянина

«Прекрасные новости»: новый взрыв в Чернобаевке, Арестович раскрыл подробности

"Вау, какие красивые": Дорофеева показала стильные кадры на фоне столицы

Дорофееву пристыдили украинцы за патриотический наряд, фото: "Надя забыла юбочку надеть..."
Показать еще

Примечательно, данный бренд очень популярен среди знаменитостей, а Дженнифер Лопес в таком же платье ранее выступала на сцене во время громкого концерта.

Также мы писали, в последнюю пятницу весны последние колокола традиционно происходят в Украине. В этом году 27 мая. Для всех студентов этот праздник стал другим - без линейки, без формы и без одноклассников.