Популярная артистка Тина Кароль продолжает удивлять образами во время своих концертов, а также поддерживает не только беженцев и своих поклонников, но и украинских дизайнеров. Чаще всего артистка для выступлений на благотворительных концертах подбирает классические платья с одним акцентом.

В этот раз Тина Кароль спела песню "Вільна" в эфире благотворительного телемарафона, артистка выступила в Берлине на благотворительном концерте Save Ukraine.

На сцену звезда вышла в кутюрном платье от украинского бренда Lever Couture, созданного Лесей Верлингьери. Белый наряд состоял из струящейся плиссированной ткани, имел длинный шлейф и накидку.

Примечательно, данный бренд очень популярен среди знаменитостей, а Дженнифер Лопес в таком же платье ранее выступала на сцене во время громкого концерта.

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