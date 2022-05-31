Популярний український музикант Сергій Бабкін, який зараз активно гастролює за кордоном з благодійними концертами, часто ділиться з шанувальниками кадрами зі свого життя в Instagram. Так, цього разу артист виклав на своїй сторінці атмосферні фотографії з концертів у країнах Прибалтики.

На знімках Сергія можна побачити на сцені перед повними залами глядачів. Він вийшов на сцену з патріотичною синьо-жовтою символікою на одязі. Видно, що музикант прекрасно взаємодіяв із закордонною публікою і викладався по повній.

У підписі до публікації Бабкін подякував фанатам: "Друзі, я вдячний кожному з вас за ці три концертні вечори в Прибалтиці, а також людям, завдяки яким вони відбулися. Хочу подякувати за організацію компанію Контрамарка та Благодійний фонд Контрамарка Help. Кошти спрямовані на придбання мобільного госпіталю. Дякуємо всім, хто долучився до цих подій, а також за вашу енергетику та неповторну атмосферу єднання! Все буде Україна! Перемога за нами!".

Користувачі тут же почали коментувати знімки: "Спасибі за Таллінн, емоції не відпускають. Ви даруєте світло", "Разом ми сильні і непереможні! Слава Україні!", "Це було круто! Спасибі", "Було приголомшливо! Дякую".

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