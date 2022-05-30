Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк сейчас изменила род деятельности и активно занимается волонтерством. Не забывает она и об странице в Инстаграм, которую активно ведет. Несколько часов назад Кристина опубликовала новый пост.

В нем жена Владимира Остапчука написала, как воспринимает трудности, которые происходят в жизни.

"Сложности - это трамплин для нашего роста! P.S. На моем лице всегда улыбка от ваших сообщений, взаимная поддержка - очень важна сейчас! Хочу поблагодарить за нее!", - написала Кристина Горняк в подписи к своемй посту.

Жена телеведущего Владимира Остапчука проиллюстрировала свой пост ярким снимком в актуальном наряде: Кристина позирует посреди парка в белой футболке с глубоким декольте, белых стильных штанах-чинос и черных туфлях-лоферах. Образ она дополнила сумочкой светло-зеленого оттенка, которая отлично гармонирует с пиджаком, накинутым на ее плечи.

Напомним, что жена Остапчука пожаловалась на бессонную ночь.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука рассказала о долгом разговоре с мужем.

Также Politeka писала, что Остапчук с женой показали, как выглядеть стильно в обычных вещах.