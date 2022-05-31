Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который сейчас активно гастролирует за границей с благотворительными концертами, часто делится с поклонниками кадрами из своей жизни в Instagram. Так, в этот раз артист выложил на своей странице атмосферные фотографии с концертов в странах Прибалтики.

На снимках Сергея можно увидеть на сцене перед полными залами зрителей. Он вышел на сцену с патриотической сине-желтой символикой на одежде. Видно, что музыкант прекрасно взаимодействовал с заграничной публикой и выкладывался по полной.

В подписи к публикации Бабкин поблагодарил фанатов: "Друзья, я благодарен каждому из вас за эти три концертных вечера в Прибалтике, а также людям, благодаря которым они состоялись. Хочу поблагодарить за организацию компанию Контрамарка и благотворительный фонд Контрамарка Help. Средства направлены на приобретение мобильного госпиталя. Спасибо всем, кто приобщился к этим событиям, а также за вашу энергетику и неповторимую атмосферу единения! Все будет Украина! Победа за нами!".

Пользователи тут же принялись комментировать снимки: "Спасибо за Таллинн, эмоции не отпускают. Вы дарите свет", "Вместе мы сильны и непобедимы! Слава Украине!", "Это было круто! Спасибо", "Было потрясающе! Спасибо".

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