Виконавиця поділилася проблемою в Instagram, пише Politeka.net. 31 травня KAZKA повинна виступити в Празі з благодійним концертом, гроші від якого підуть на допомогу дітям, постраждалим від війни.

Однак, по дорозі музиканти зіткнулися з проблемою: їх літак скасували. За словами Зарицької, вони не можуть вилетіти з Дубліна вже другий день.

"Наш літак скасували. Просто без єдиної причини. Ми приїхали на цей раз за 5 годин до літака! За 5! І просто на табло загорілося, що літак затримується, а потім через 10 хвилин просто скасували його", - поскаржилася Зарицька.

Вона додала, що поки їм нічим не допомогли представники авіакомпанії.

"Я ніколи не була так зла, напевно. Ми не знаємо, що робити. Завтра у мене концерт в Празі! Я дійду, я пішки піду. Це просто пекло якесь", - обурилася співачка.

Втім, вона зазначила, що в цій ситуації є один плюс – в аеропорту вона може спостерігати щасливі сцени возз'єднання близьких людей.

"Сама мало не плачу", - зізналася співачка.

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