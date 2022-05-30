Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Сейчас звезда не в Киеве, а находится у мамы, помогая украинским беженцам от войны. Хоть Никитюк и не участвует в новых съемках, это не мешает звезде вести активно свой блог в Инстаграм, где делится с украинцами многим интересным. А в этот раз Леся не выдержала и ответила тем, кто думает, что она делала уколы в губы.
"Несмотря на все эти обстоятельства, в которых мы сейчас живем, некоторым людям хватает смелости писать мне в директ: "О, губы наколола". Черт, что у тебя в голове, одно со вторым...", - сказала Леся.
После этого Никитюк сделал селфи, добавив саркастический ответ:
"На гуманитарке нашла ботокс и уколола. У меня же больше нет чем заняться".
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