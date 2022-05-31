Исполнительница поделилась проблемой в Инстаграм, пишет Politeka.net. 31 мая KAZKA должна выступить в Праге с благотворительным концертом, деньги от которого пойдут на помощь детям, пострадавшим от войны.

Однако, по дороге музыканты столкнулись с проблемой: их самолет отменили. По словам Зарицкой, они не могут вылететь из Дублина уже второй день.

«Наш самолет отменили. Просто без единой причины. Мы приехали на этот раз за 5 часов до самолета! За 5! И просто на табло загорелось, что самолет задерживается, а потом через 10 минут просто отменили его», - пожаловалась Зарицкая.

Она добавила, что пока им ничем не помогли представители авиакомпании.

«Я никогда не была так зла, наверное. Мы не знаем, что делать. Завтра у меня концерт в Праге! Я дойду, я пешком пойду. Это просто ад какой-то», - возмутилась певица.

Впрочем, она отметила, что в этой ситуации есть один плюс – в аэропорту она может наблюдать счастливые сцены воссоединения близких людей.

«Сама чуть не плачу», - призналась певица.

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