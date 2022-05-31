Як пише Politeka.net, у своєму Instagram артист поділився уривком виступу.

До початку повномасштабної війни репертуар Барських був переважно російськомовним, а сам співак користувався великою популярністю в рф. Однак, після нападу Росії на Україну Барських жорстко і однозначно засудив окупантів, закрив росіянам доступ до своїх пісень і на якийсь період навіть вступив до лав тероборони.

Зараз співак їздить по світу з благодійними концертами, на яких нагадує про катастрофу в Україні. У новому пості Барських опублікував фрагмент з одного з таких виступів. На кадрах артист виконував свою пісню» Небо " українською мовою. Виступ вийшов дуже емоційним.

"Дивлячись на небо, я завжди мріяв про найкраще. І ніколи не міг подумати, що воно може бути небезпечним", - підписав кадри Барських.

Його фанати не змогли пройти повз.

"Як же я обожнюю цю пісню! Ця музика - сама ніжність", "Ваші пісні українською Це любов", "Одна з кращих пісень Макса. Звучить крізь роки, і зараз вона актуальна як ніколи. По-українськи вона має якийсь особливий магічний сенс", "ця пісня і раніше оч душу чіпляла, а зараз взагалі», - пишуть люди.

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