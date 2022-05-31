Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм артист поделился отрывком выступления.

До начала полномасштабной войны репертуар Барских был преимущественно русскоязычным, а сам певец пользовался большой популярность в рф. Однако, после нападения россии на Украину Барских жестко и однозначно осудил оккупантов, закрыл россиянам доступ к своим песням и на какой-то период даже вступил в ряды теробороны.

Сейчас певец ездит по миру с благотворительными концертами, на которых напоминает о катастрофе в Украине. В новом посте Барских опубликовал фрагмент с одного из таких выступлений. На кадрах артист исполнял свою песню «Небо» на украинском языке. Выступление получилось очень эмоциональным.

«Глядя на небо, я всегда мечтал о самом лучшем. И никогда не мог подумать, что оно может быть опасным», - подписал кадры Барских.

Его фанаты не смогли пройти мимо.

«Как же я обожаю эту песню! Эта музыка – самая нежность», «Ваши песни на украинском это любовь», «Одна из лучших песен Макса. Звучит сквозь годы, и сейчас она актуальна как никогда. По-украински она имеет какой-то особый магический смысл», «Эта песня и раньше оч душу цепляла, а сейчас вообще», - пишут люди.

Напомним, Никитюк заговорила об уколах в губы, жестко ответив украинцам.

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