Як передає Politeka.net, Христина Решетник поділилася новим постом у своєму Instagram. Недавній ведучий "Холостяка» і "Холостячки" відправився з дружиною до Польщі для того, щоб провести там благодійний концерт. Після цього пара ненадовго повернулася до Києва.

Зараз же батьки повернулися до своїх дітей в Івано-Франківськ.

"Ми з Києва повернулися до дітей. І дні з ними пролітають просто через секунду. У всіх різні графіки, заняття і темпераменти. Тільки зараз, коли я поклала їх спати, є можливість побути з вами на зв'язку", - розповіла Решетник про взаємодію зі своїми трьома синами.

За словами Решетник, Динаміка між її дітьми почала змінюватися.

"Найбільше відкриття останніх днів-Сашуня дорослішає і вже зовсім не такий безневинний ангел. Дуріє, сміється і так нормально дає відсіч братам. Не терпить, якщо щось йде не за його планом)) Словом, якщо я раніше думала, що у нас Діма – ураган, то зараз розумію, що наш третій синочок, однозначно, перевершить старших братів", - розповіла Христина.

Відзначимо, що Решетники виховують трьох синів: Діму, Ваню і Сашу. Старшому з них п'ять років, а молодшому – 1,5 року.

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