Жена Григория Решетника рассказала, что изменилось в их семье в последнее время.

Как передает Politeka.net, Кристина Решетник поделилась новым постом в своем Инстаграм. Недавной ведущий «Холостяка» и «Холостячки» отправился с женой в Польшу для того, чтобы провести там благотворительный концерт. После этого пара ненадолго вернулась в Киев.

Сейчас же родители вернулись к своим детям в Ивано-Франковск.

«Мы из Киева вернулись к детям. И дни с ними пролетают просто через секунду. У всех разные графики, занятия и темпераменты. Только сейчас, когда я уложила их спать, есть возможность побыть с вами на связи», - рассказала Решетник о взаимодействии со своими тремя сыновьями.

По словам Решетник, динамика между ее детьми начала меняться.

«Самое большое открытие последних дней – Сашуня взрослеет и уж совсем не такой невинный ангел. Дурачится, смеется и так нормально дает отпор братьям. Не терпит, если что-то идет не по его плану)) Словом, если я раньше думала, что у нас Дима – ураган, то сейчас понимаю, что наш третий сынишка, однозначно, превзойдет старших братьев», - рассказала Кристина.

Отметим, что Решетники воспитывают троих сыновей: Диму, Ваню и Сашу. Старшему из них пять лет, а младшему – 1,5 года.

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