Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка, як і багато українських зірок, залишилася в Україні, тепер активно висвітлює ситуацію в країні. Вона висловлюється з приводу поведінки росіян і підтримує українців, нещодавно артистка випустила зворушливу пісню.
"Діва Марія-звичайна жінка з України. Залишила чоловіка, щоб врятувати сина... у кожної жінки України своя історія. Поділіться своїм під цим постом. Підтримаємо один одного ❤ ️ " - пише Могилевська.
Вона представила в емоційному ролику кілька зворушливих кадрів і вразила аудиторію:
"Дуже хороша пісня😢; вам спасибі Наталя за підтримку❤️; красива пісня ❤️🇰 🇿; така прекрасна пісня; thank you. God please help Ukraine🇺 🇦; дуже зворушливо️❤️; душа завмирає️❤️❤️; дуже зворушливо і красиво🥰 💙; хочеться плакати🙌».
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Також Могилевська виклала милий знімок посеред столиці і привітала всіх з Днем Києва.
На фотографії Наталя відображена в центрі міста на Майдані Незалежності. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі-на ній Бежева атласна блуза вільного крою і красиве намисто. Волосся артистки розпущене, кілька пасом заплетене в кіски, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри і мила посмішка.
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