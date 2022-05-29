Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала полномасштабной войны осудил путинскую агрессию, полностью прекратил свою творческую деятельность в рф и запретил использовать в россии свои песни, продолжает радовать украинцев. На своей странице в Instagram певец поделился с поклонниками премьерой.

"Когда я ездил по Украине, я видел людей: женщин, мужчин, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. Песня "Жди меня" родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Жди меня!",- поделился певец.

Режиссер-клипмейкер Алан Бадоев сразу отметился в комментариях к посту, написав: "Слушаем уже!".

Подписчики в комментариях не сдерживают эмоций:

"Макс, до мурашек ... до слез...🥺 💔 такие нужные слова в этой песне... столько боли, но и света и надежды на все хорошее. Ты невероятно чувствующий человек. ❤️";

"Очень хорошая песня! Такие трогательные слова!";

"ваше пение на украинском невероятное";

"Макс, ты наше солнышко, спасибо";

"Очень мощная песня.До мурашек...Ты Гордость";

"Открылась ваша истинная душа и сущность. Замечательный репертуар, музыка от души".

Напомним, Alyona Alyona назвала артиста, который "отмыл" репутацию после выступлений в рф.

Как сообщала Politeka, Макс Барских своим обращением в сети спровоцировал крупную ссору.

Также Politeka писала, что Злату Огневич до глубины души поразил поступок Макса Барских.