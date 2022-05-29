Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала полномасштабной войны осудил путинскую агрессию, полностью прекратил свою творческую деятельность в рф и запретил использовать в россии свои песни, продолжает радовать украинцев. На своей странице в Instagram певец поделился с поклонниками премьерой.
"Когда я ездил по Украине, я видел людей: женщин, мужчин, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. Песня "Жди меня" родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Жди меня!",- поделился певец.
Режиссер-клипмейкер Алан Бадоев сразу отметился в комментариях к посту, написав: "Слушаем уже!".
Подписчики в комментариях не сдерживают эмоций:
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"Макс, до мурашек ... до слез...🥺 💔 такие нужные слова в этой песне... столько боли, но и света и надежды на все хорошее. Ты невероятно чувствующий человек. ❤️";
"Очень хорошая песня! Такие трогательные слова!";
"ваше пение на украинском невероятное";
"Макс, ты наше солнышко, спасибо";
"Очень мощная песня.До мурашек...Ты Гордость";
Напомним, Alyona Alyona назвала артиста, который "отмыл" репутацию после выступлений в рф.
Как сообщала Politeka, Макс Барских своим обращением в сети спровоцировал крупную ссору.
Также Politeka писала, что Злату Огневич до глубины души поразил поступок Макса Барских.