Популярная украинская певица, модель и звезда Playboy Даша Астафьева с первых дней вторжения отправилась волонтерить, а также готовила еду для военных. Причем артистка это не афишировала, а занималась своей работой без огласки довольно долгое время.

Сейчас Даша начала чаще общаться с поклонниками и изредка выкладывает памятные кадры, которые интересуют ее поклонников. В этот раз Астафьева в шутку заговорила о свидании. Как известно, спустя долгие годы отношений, Даша рассталась с избранником и теперь совсем не рассказывает о себе.

Однако, артистка любит пошутить и делает это в Инстаграм с удовольствием:

«Иногда, чтобы почувствовать себя живым, надо напомнить, насколько я люблю свой родной город. Позволяю себе посетить ресторан. Взяла и пошла на свидание с самым лучшим видом Киева!» - подметила Даша.

Также Даша поделилась в инста-сторис милым фото, на котором продемонстрировала стильный образ. На новой фотографии Даша запечатлела себя в лифте.

"Я люблю украинское", - подписала сторис Даша, отметив страницу украинского бренда, у которого приобрела этот наряд.

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