На своей странице в Instagram звезда ко Дню Киева поделилась трогательным рассказом, как складывалась ее жизнь в столице Украины, и выложила видеонарезку своих актерских работ, среди которых есть и пикантные сцены.

Саливанчук, родом с Хмельницкой области, еще в 6 лет решила, что должна жить именно в Киеве. В 16 лет она поступила в университет имени И.К. Карпенка-Карого и начался ее путь к мечте.

"Вчера я уделила много времени своим воспоминаниям: целый день пересматривала свои роли, а у меня их больше 72, и мне стало очень грустно, потому что уже 95 дней меня не было в кадре , потому что проклятая война разрушает все наши мечты и желания, она разрушила жизнь, которая была до войны, забрала у меня все то, что я любила, чем горела", — признается Анна.

Актриса рассказала, что ее первая роль и все ее лучшие роли на съемочной площадке были связаны с Киевом.

"Сколько много было сыграно ролей, а сколько их еще будет, я очень надеюсь и верю в то, что скоро я вернусь к работе и буду с ужасом вспоминать эту войну и молиться за спокойный сон героев, которые ушли от нас. А пока я каждое утро благодарю всем нашим защитникам за очередную спокойную ночь. Я верю, что совсем скоро страшный ужас под названием война закончится, и мы все сможем в следующем году праздновать День Киева концертами и выступлениями, потому что это мой любимый город, который я обожаю", — написала Саливанчук.

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