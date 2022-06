Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая, как и многие украинские звезды, осталась в Украине, теперь активно освещает ситуацию в стране. Она высказывается по поводу поведения россиян и поддерживает украинцев, недавно артистка выпустила трогательную песню.

«Дева Мария – обычная женщина из Украины. Оставила мужчину, чтобы спасти сына… У каждой женщины Украины своя история. Поделитесь своим под этим постом. Поддержим друг друга ❤️» - пишет Могилевская.

Она представила в эмоциональном ролике несколько трогательных кадров и впечатлила аудиторию:

«Очень хорошая песня😢; Вам спасибо Наталья за поддержку ❤️; Красивая песня ❤️🇰🇿; такая прекрасная песня; Thank you. God please help Ukraine 🇺🇦; очень трогательно️❤️; душа замирает️❤️❤️; очень трогательно и красиво🥰💙; хочется плакать🙌».

Также Могилевская выложила милый снимок посреди столицы и поздравила всех с Днем Киева.

На фотографии Наталья запечатлена в центре города на Майдане Независимости. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней бежевая атласная блуза свободного кроя и красивое ожерелье. Волосы артистки распущены, несколько прядей заплетены в косички, а на лице модные солнцезащитные очки и милая улыбка.

