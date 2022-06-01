Як пише Politeka.net, Катя Репяхова - відома блогерка, яка вийшла заміж за артиста Віктора Павлика. У пари вже з'явився недавно первісток-син. Катя активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим. А днями стало відомо, що Катя повертається в Україну з дитиною і Віктором Павликом. А в останній публікації показала, як рада повернуться в Україну.
"Доброго ранку на рідній землі", - написала Катя в публікації.
Репяхова показала стіл, за яким снідала, швидше за все. А з вікна були прекрасні види на українську природу.
А на другій фотографії Катя показала український прапор.
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"Всі радію, що вдома", - написала Репяхова.
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