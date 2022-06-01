Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная блогерка, которая вышла замуж за артиста Виктора Павлика. У пары уже появился недавно первенец - сын. Катя активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным. А на днях стало известно, что Катя возвращается в Украину с ребенком и Виктором Павликом. А в последней публикации показала, как рада вернутся в Украину.

"Доброе утро на родной Земле", - написала Катя в публикации.

Репяхова показала стол, за которым завтракала, скорее всего. А из окна были прекрасные виды на украинскую природу.

А на второй фотографии Катя показала украинский флаг.

"Все радуюсь, что дома", - написала Репяхова.

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