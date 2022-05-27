Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик женился уже далеко не впервый раз. Сейчас он живет с молодой избранницей Катериной Репяховой, которая вместе с певцом воспитывает сына Мишу. Она не раз устраивала скандалы с бывшей женой артиста и даже вынесла ссору на публику, угрожая женщине судом и разбирательствами.

В Инстаграм Репяхова часто рассказывает о жизни, о своих буднях и о том, как проходит ее день с ребенком. В этот раз она поажловалась на обслуживание в Еврове - Катерине не понравилось, что многие службы на праздники там не работают.

При этом лишь она одна не забрала с парковки свою машину заранее и ей пришлось вызывать работника, заплатить штраф и долго ожидать, прежде чем она забрала авто:

«У нас машина стоит на паркинге ТРЦ. И только что мы поняли, что ее не забрать. Никогда не пойму этих правил в Европе. Почему не работают на праздники? А когда еще гулять??

Шок, мы не можем забрать машину. Мы с мамой вечно попадаем в такие беды» - возмутилась Репяхова.

Также мы писали, одна из девушек поинтересовалась у Катерины, как ехать домой после длительного перерыва и как вообще быть.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на свою жизнь с заболевшим сыном

А еще Politteka сообщала, что жена Виктора Павлика кинулась в больницу из-за маленького сына, грозил страшный диагноз

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась модными нарядами, в которых разгуливает в Израиле