Як пише Politeka.net, Тіна Кароль - відома українська співачка, що має звання народної та заслуженої артистки України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у важкий час, а нещодавно їздила виступати в Японію. А нещодавно Кароль вирушила до Німеччини, де виступила на благодійному концерті. Зірка для виступу вибрала довгу сукню зі шлейфом і відкритою спиною. Кадри свого виступу Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На відео видно, як зірка викладається на всю, виконуючи гімн України. Весь зал завмер, слухаючи українську зірку.

А до цього Тіна поділилася кадрами зі свого виступу з піснею "Вільна", яку вона заспівала в рамках концерту на підтримку України.

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