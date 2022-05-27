Популярная артистка Тина Кароль продолжает удивлять образами во время своих концертов, так как все чаще выступает в дизайнерских нарядах с необычными акцентами. Последнее выступление артистки впечатлило поклонников сразу по нескольким причинам.

Дело в том, что Кароль для эмоциональных выступлений не только использует разные символы на концертах и общается с поклонниками из зала. Она также начала выступать босиком, что запреметили поклонники.

«Благотворительные концерты Тины Кароль продолжаются; мурашки по коже️❤️; Невероятно красиво!!!!!👏❤️🇺🇦; Так красиво) вплоть до слез; Невероятно красивая и талантливая 😍; Почему Тина уже не в первый раз выступает босиком? Это своеобразный протест? 😍; Да, Тина, наши воины надежны и заслуживают большой любви» - поддерживают образ Кароль в сети.

Отметим, Кароль находится в Европе, где дает благотворительные концерты в поддержку Украины. Она успела дать интервью французскому изданию Le Figaro и рассказала, что ее отец Григорий Либерман решил пойти воевать.

По словам артистки, она приняла его выбор, однако тяжело это переживает.

"Мой отец в 67 лет мог бы покинуть страну, но остался, чтобы защищать Украину. Он вступил в ряды добровольцев территориальной обороны. Это его решение. Принять это было нелегко", – поделилась Тина Кароль.

Напомним, Кароль в вышиванке покорила умилительными кадрами с Харьковским "светским львом".

Как сообщала Politeka, Кароль после концерта выплеснула все наболевшее на фанатов.

Также Politeka писала, что Кароль рассказала, какое будущее ждет страну и украинцев.