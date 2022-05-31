Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, имеющая звание Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в трудное время, а недавно ездила выступать в Японию. А недавно Кароль отправилась в Германию, где выступила на благотворительном концерте. Звезда для выступления выбрала длинное платье со шлейфом и открытой спиной. Кадры своего выступления Кароль опубликовала на своей страничке в Инстаграм.
На видео видно, как звезда выкладывается на всю, исполняя гимн Украины. Весь зал замер, слушая украинскую звезду.
А до этого Тина поделилась кадрами со своего выступления с песней "Вільна", которую она спела в рамках концерта в поддержку Украины.
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