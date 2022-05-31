Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно заявила про розлучення із зірковим чоловіком Володимиром Дантесом, ділиться з фанатами подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зоряна красуня виклала в мережі похмуре фото, а в підписі до нього відкрила завісу нового релізу, який записала разом з відомим виконавцем Артемом Пивоваровим.

На новій чорно-білій фотографії Надя відображена в локації, де проходили зйомки кліпу на цю пісню. Перед камерою вона з'явилася в білосніжному костюмі вільного крою і чорно-білих кедах на танкетці. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і сумний вигляд.

У підписі до фото Дорофєєва написала: "Рядки Тараса Шевченка, що звучать в нашій з @pivovarovmusic пісні, були написані, коли він був далеко від Батьківщини і дуже нудьгував. Як і мільйони українців зараз, він мріяв повернутися додому... 3 червня Ви почуєте наш реліз і, сподіваюся, відчуєте цей біль і надію".

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