Нашлись и те комментаторы, которые упрекнули артиста за то, что он ездит по концертам за границей.

Как сообщает Politeka.net, украинский исполнитель Дмитрий Монатик, как и много других знаменитостей, помогает Украине, организовуя благотворительные концерты и собирая гуманитарную помощь украинцам.

На днях он отправился в Ирландию, где выступил перед многочисленными зрителями и спел самые эмоциональные песни из своего репертуара.

"Спасибо, Ирландия, и всем, кто посетил концерт. Каждый, кто сделал донат в помощь детям и семьям Украины. Мы выстоим! Все будет Украина", - указал Дмитрий Монатик.

На кадрах можна увидеть полный зал людей, некоторые стоят из флагами Украины, другие подпевают Монатику.

Многие украинцы поблагодарили музыканта Дмитрия Монатика за концерт и песни на украинском языке: "Красиво, душевно, по настоящему, как всегда", "Спасибо тебе за все, что ты делаешь", "Спасибо за концерт. Теперь в голове только одно - мы будем жить! Еще лучше жить".

Правда нашлись и те комментаторы, которые упрекнули артиста за то, что он ездит по концертам за границей: "Классно так, быть за границей, ездить типа "благотворительные концерты давать", а пример с других артистов мужчин взять, какие тут в Украине? Здесь тоже есть много работы, даже если не воевать", "Все дружно по Европе и Америке даюте концерты. Когда в Киеве ждать".

Напомним, сын Димы Монатика растрогал папу фото со своим "Патроном".

Как сообщала Politeka, Монатик обратился к своим слушателям, которые ждали его на концертах во всем мире.

Также Politeka писала, что Монатик рассказал, какие планы на будущее он уже строит.