Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно заявила о разводе со звездным мужем Владимиром Дантесом, делится с фанатами подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети мрачное фото, а в подписи к нему приоткрыла завесу нового релиза, который записала вместе с известным исполнителем Артемом Пивоваровым.

На новой черно-белой фотографии Надя запечатлена в локации, где проходили съемки клипа на эту песню. Перед камерой она появилась в белоснежном костюме свободного кроя и черно-белых кедах на танкетке. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и грустный вид.

В подписи к фото Дорофеева написала: "Строки Тараса Шевченко, звучащие в нашей с @pivovarovmusic песни, были написаны, когда он был далеко от Родины и очень скучал. Как и миллионы украинцев сейчас, он мечтал вернуться домой… 3 июня вы услышите наш релиз и, надеюсь, почувствуете эту боль и надежду".

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