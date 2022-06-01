Як пише Politeka.net, відома співачка звернулася до своїх шанувальників з проханням в новому пості на своїй сторінці в Instagram.

За словами Могилевської, зараз багато медійних персони постять новини про війну в Україні, проте через алгоритми Instagram у них виникають проблеми з переглядами.

"Ваш лайк - це допомога не тільки мені, а й тисячам людям, історії яких я висвітлюю у себе в блозі. Я та багато інших медійних облич постійно постимо важливі новини, які не завжди проходять алгоритм в Інстаграмі через жахливий зміст, але в нашій країні війна! Ми перевіряємо та публікуємо для вас офіційні джерела зі збором коштів та наголошуємо на допомозі! Через такі активні дії декілька моїх подруг заблокували в Інстаграм та Фейсбук. А деякі лишись з низьким охопленням, і нажаль їх Інстаграм не видно у «пошуку», в їх числі і я", - розповіла зірка.

У зв'язку з цим вона звернулася до своїх шанувальників за підтримкою.

"Ви можете все змінити! Прошу вашу максимальну активність в сторіз, постах. Щоб я могла допомагати нашим військовим і поширювати правду на максимальну аудиторію!", - закликала українців Могилевська.

У коментарях до посту фанати підтримали співачку і подякували їй за активну позицію.

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