Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк посетила свой офис и ее накрыли воспоминания о прошлой жизни, началась такая ностальгия. Ими она поделилась в своих Инстаграм-Сториз.
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Она отметила, что раньше украинцы жили свою жизнь в свободной стране со свободными и крутыми людьми. Планировали, строили и мечтали.
Кристина Горняк поделилась кадрами из прошлого и показала памятные моменты из жизни. Девушка вспомнила, как путешествовала по Украине и любовалась красотой природы; как гуляла с друзьями дни рождения и много улыбалась; как занималась своим хобби - танцами и мечтала выйти на соревнования; как ходила на концерты украинских звезд и ходили на ивенты в красивых элегантных нарядах; как гуляла с мужем по осеннему Киеву и пили что-то тепленькое.
Кристина Горняк призналась, что уже тогда ее душа чувствовала, что россияне завидуют украинцам.
"Душа тогда подозревала, что эта проклятая рашка нам завидует и хочет все у нас забрать. Но дудки, знай расея! Мы свободный народ! Мы лучше! И будет у нас впереди все лучше!", - уверена жена телеведущего Владимира Остапчука.
Напомним, что жена Остапчука пожаловалась на бессонную ночь.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука рассказала о долгом разговоре с мужем.
Также Politeka писала, что Остапчук с женой показали, как выглядеть стильно в обычных вещах.